Feira mundial: CDL Lajeado e Top Travelling promovem evento Pós NRF para empresários

As principais informações, tendências e novidades apresentadas na NRF Big Retail’s Show, ocorrida em janeiro em Nova Iorque, poderão ser conferidas pelos empresários locais. O Pós NRF – O Novo Varejo – é uma realização conjunta da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Lajeado e Top Travelling, realiza-se no dia 21 de fevereiro, a partir das 8h30min no Cinema do Shopping Lajeado. O convite custa R$ 20,00 e deve ser adquirido antecipadamente na sede da CDL Lajeado (Rua João Batista de Mello, 361 – Sala 101/B, Centro), sendo que o valor será revertido em alimentos para o Programa Mesa Brasil do Sesc.

A NRF é a maior feira de varejo do mundo. E a programação em Lajeado se propõe a apresentar um resumo do evento a partir da explanação de quem esteve lá. A primeira palestra será às 9h com o diretor da Kreativ, Elifas de Vargas, que vai falar sobre o Fantástico Mundo NRF. Na sequência, o diretor de produto da Lojas Dullius, Daniel Dullius, dará sua visão das visitas técnicas feitas a empresas americanas, explicando sobre as experiências de atendimento proporcionadas aos clientes.

Além dos dois empresários locais, o Pós NRF terá a participação do diretor da agência Escala, João Mirage, e do diretor de expansão da Lojas Trópico, Gustavo Schifino. Ambos atuam com negócios no Rio Grande do Sul e outros estados e vão compartilhar com o público os ensinamentos da NRF e como aplicá-los à realidade brasileira. A palestra de Mirage terá como tema O Mundo Pós Demográfico e a de Schifino será focada em Era Pós Digital: Novos Propósitos, Novos Formatos.

Mais informações na CDL Lajeado através do telefone 3710-1299 ou e-mail comercial@cdl-lajeado.com.br .

Programação

8h30min – recepção

9h – Fantástico Mundo NRF, com Elifas de Vargas, da Kreativ

9h30min – Qual Experiência Você Quer Para Seu Cliente, com Daniel Dullius, da Lojas Dullius

10h – O Mundo Pós Demográfico, com João Mirage, da Agência Escala

10h30min – Era Pós Digital: Novos Propósitos, Novos Formatos, com Gustavo Schifino, da Lojas Trópico

Fonte: Ass. de Imprensa da CDL Lajeado