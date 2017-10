Feira promove reflexão sobre saúde e qualidade de vida

Acontece nesta quinta-feira (26), a primeira edição da Feira de Saúde e Qualidade de Vida de Westfália. A atividade, realizada pela Administração Municipal, através da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto (SMEC) e da Secretaria de Saúde, Trabalho, Habitação e Assistência Social, tem como objetivo fazer com que adultos e idosos reflitam sobre qualidade de vida e saúde.

O evento, que acontece na sede do Flamengo Futebol Clube, no Centro do Município, terá início às 13 horas, com previsão de encerramento às 17 horas. Dentre os atrativos, estão oficinas nas mais diversas áreas da saúde: nutrição, farmácia, saúde bucal, psicologia, arteterapia e dinâmicas de integração.

As oficinas serão coordenadas por diversos profissionais, entre eles: Gabriele Schneider Bentancor, Marise dos Santos Aguiar, Adriano Barth, Cristina Pretto, Francine Richter, Aline Schlieck, Roseli Gomes, Ana Helena da Cunha Maia e Jocemara Marini. Além disso, coffe break, sorteio e distribuição de brindes também fazem parte da programação, voltada ao público adulto e idoso.

Conforme as organizadoras da atividade, nutricionistas Gabriele Schneider Bentancor e Marise dos Santos Aguiar, o objetivo é proporcionar uma tarde diferenciada à comunidade westfaliana. “No total, serão seis oficinas, e os participantes, divididos em grupos, participarão de todas elas. Com a feira, nosso intuito é fazer a comunidade refletir sobre sua saúde e qualidade de vida”, enalteceram as profissionais.

Inscrições para o evento ainda podem ser feitas na Unidade Básica de Saúde (UBS), pelo telefone (51) 3762-4312, ou na Prefeitura Municipal, pelo telefone (51) 3762-4553. No entanto, na data e local do evento, a inscrição também será possível.

Texto: Ascom Westfália