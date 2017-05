Fenadoce 2017 inicia na próxima semana em Pelotas

Em apenas uma semana a Fenadoce 2017, que acontecerá de 31 de maio a 18 de junho em Pelotas/RS, abrirá os portões do Centro de Eventos para que o público possa conferir as novidades da feira neste ano. Com o tema “Doce: A nossa grande história”, o evento chega à sua 25ª edição homenageando as doceiras e a raízes culturais do município. Este ano são 250 expositores na área de multifeira, 42 estandes de doces, 14 lancherias e dois restaurantes na Praça de Alimentação. Na última edição a feira recebeu mais de 270 mil visitantes e mais de 2 milhões de doces foram vendidos. Entre as atrações estão as atividades do espaço Wombo Combo (games e cultura pop), mais de 600 apresentações artísticas de artistas da região sul, shows nacionais e a Feira da Agricultura Familiar, com 50 estandes.

Situada no sul do Estado a cerca de 250 quilômetros da capital Porto Alegre e formada por diversas etnias, a cidade de Pelotas viveu grandes momentos no cenário cultural a nível nacional há alguns séculos. Foi a mistura de etnias e os eventos culturais, como os saraus, que levaram as doceiras da época a adaptarem suas receitas tradicionais para a realidade local. Desde então, o doce de Pelotas, com grande base nas receitas com ovos, acabaram se tornando uma marca da cidade. É essa a história que a Fenadoce 2017 irá homenagear e recontar através de recursos lúdicos e interativos como o Espaço Arte do Doce, projetado pelo artista plástico Madu Lopes, que também é responsável por todo o conceito e projeto cenográfico da feira. Na Cidade do Doce, espaço dedicado exclusivamente à comercialização dos doces, serão 42 estandes para o público experimentar as delícias produzidas pelas doceiras pelotenses e que possuem certificação de procedência.

Neste ano a abertura oficial da feira acontecerá na sexta-feira, 02. A cerimônia iniciará às 19h com a presença das autoridades, da corte oficial da feira e também de apoiadores e parceiros. A Fenadoce 2017 é realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas com patrocínio do Sicredi, Gelei, Banrisul, Caixa Econômica Federal, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Deltasul, Net/Claro, Ecosul, Farmácia São João e Prefeitura Municipal de Pelotas.

Fenadoce é Show

Em parceria com a Rádio Alegria, a Fenadoce 2017 anuncia três grandes shows nacionais para o público desta edição. Juntas, Fenadoce e Rádio Alegria, em parceria com a produtora GDO, realizarão o “Fenadoce é Show”, espaço que contará com uma estrutura com capacidade para cerca de nove mil pessoas e receberá apresentações da dupla sertaneja Henrique e Juliano, no dia 02 de junho, o show do DJ Alok, dia 09, e ainda o “Cabaré Night Club”, no dia 17, com os cantores Leonardo e Eduardo Costa. O espaço exclusivo para os shows será montado na área externa do parque da Fenadoce. Além de ser coberto e protegido, o local será dividido em espaços como Backstage, pista VIP, Camarotes e Arena com bares, espaços de alimentação e banheiros exclusivos. As vendas online ocorrem pelo site da Blueticket (http://www.blueticket.com.br ).

Fenadoce Cultural

Neste ano serão mais de 600 apresentações culturais com recursos captados através de Leis de Incentivo à Cultura, buscando beneficiar talentos locais. Serão quatro palcos espalhados pela feira. A novidade para essa edição é o Espaço Multipalco, localizado na área externa do Centro de Eventos, que receberá apresentações diversas ao longo da semana e será exclusivo à tradição gaúcha aos finais de semana com a Estância Princesa do Sul, já tradicional na programação da feira.

Wombo Combo

O espaço que reúne Cultura Pop, tecnologia e foi um sucesso em 2016, retorna para a programação da Fenadoce 2017. O Wombo Combo contará com Concurso de Cosplay AnimeBomb – classificatório para o YCC e WCS -, feira de quadrinhos, desafio de artistas, Just Dance à disposição para jogar, espaço de videogames, exposição de Action Figures, entre outras atrações para públicos de todas as idades.

Feira da Agricultura Familiar

Promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Cooperativismo do Rio Grande do Sul em parceria com a Emater e a Embrapa, a feira integra o programa Estadual de Agroindústria Familiar. Participando novamente da programação da Fenadoce, a feira possibilita que agricultores familiares possam comercializar os seus produtos às milhares de pessoas que passam pelos pavilhões do Centro de Eventos. Os estandes oferecem produtos como geleias, pães, sucos, queijos, salames, vinhos, frutas, legumes e carnes.

Fenadoce Digital

No aplicativo Fenadoce será possível acompanhar todas as informações da feira, além de consultar mapas e a agenda cultural de todo o evento. Já o game da Fenadoce nesse ano será baseado no famoso PokemonGO. Na versão da feira você poderá buscar e capturar as formiguinha da Fenadoce.

SERVIÇO FEIRA

O que: Feira Nacional do Doce – Fenadoce 2017

Data: 31 de maio a 18 de junho

Local: Centro de Eventos Fenadoce (Av. Presidente Goulart com a BR-116) – Pelotas (RS)

Horário: seg a qui, das 14h às 22h; sex, das 14h às 23h; sáb, dom e feriado, das 10h às 23h.

Ingressos: seg a sex: R$ 8 por pessoa; Sab, dom e feriados: R$ 10 por pessoa.

Estacionamento: R$ 15 Crianças até 6 anos não pagam ingresso e estudantes identificados com a carteira estudantil e idosos acima de 60 anos pagam 50% do valor.

Site: www.fenadoce.com.br | Facebook: www.facebook.com/fenadoce

Texto: Ascom Fenadoce