Feriado de Nossa Senhora Aparecida altera atendimento nas repartições públicas

O feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, comemorado nesta quinta-feira, 12 de outubro, vai alterar o funcionamento das repartições municipais de Estrela. As escolas de Educação Infantil (Emeis) e de Ensino Fundamental (Emefs) estarão fechadas na quinta e também na sexta-feira, dia 13, cujo horário já foi compensado. A Secretaria de Educação da mesma forma não terá atendimento ao público na sexta.

Os postos de saúde estarão fechados no feriado. Os casos de urgência e emergência devem ser encaminhados ao Pronto Socorro do Hospital Estrela. O atendimento volta ao normal na sexta.

Na Secretaria da Agricultura haverá plantão de veterinário e inseminador na quinta-feira. Os chamados devem ser feitos até as 9h, pelo telefone (51) 3981-1055. Depois deste horário os profissionais saem a campo para prestar os atendimentos. Já a Secretaria do Meio Ambiente informa que o recolhimento de lixo será normal no feriado de Nossa Senhora Aparecida, de acordo com o cronograma de coleta estabelecido.

Texto: Ascom Estrela