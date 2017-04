Feriado de Páscoa altera expediente nas repartições municipais

O feriado de Páscoa vai alterar o expediente nas repartições públicas municipais de Estrela. Na área administrativa o atendimento se encerra nesta quinta-feira (13) às 11h30min. As escolas de Ensino Fundamental e Educação Infantil funcionam até quinta-feira à tarde, e à noite não haverá aulas do projeto Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A Secretaria da Saúde informa que as unidades básicas funcionarão normalmente no dia 13, com destaque para o Posto de Saúde Central, que irá atender das 6h às 20h. A área administrativa da pasta funcionará normalmente na parte da manhã, e com pessoal reduzido na parte da tarde, apenas para demandas que surgirem com urgência. Na Sexta-Feira Santa não haverá atendimento, mas o Hospital Estrela já foi comunicado e fará o atendimento dos casos de urgência e emergência.

Já a Secretaria do Meio Ambiente avisa que o recolhimento de lixo ocorrerá normalmente durante todo o feriado, obedecendo ao calendário estabelecido. Por fim, na pasta da Agricultura não haverá atendimento na quinta (13) à tarde, Sexta-Feira Santa e domingo de Páscoa. Plantão de veterinário e inseminador somente no sábado, dia 15, até as 9h, pelo telefone (51) 3981-1055. Os chamados que forem feitos até as 11h30min de quinta-feira serão atendidos.

Texto: Ascom Estrela