Feriado muda o atendimento nas repartições públicas

A administração municipal informa que o atendimento nas repartições públicas será diferenciado devido aos feriados religiosos de Páscoa. Nesta Quinta-Feira Santa, tem turno único com atendimento ao público das 7h30min às 13h30min. Já no Feriado da Sexta-Feira Santa, dia 14, as repartições públicas estarão fechadas, sendo que haverá plantão na saúde para casos de urgência e emergência (fones 99971-8595 e 98918-6089). O recolhimento de lixo, por sua vez, será efetuado normalmente na sexta-feira.

Texto: Ascom Santa Clara do Sul