Feriados alteram atendimento nas repartições públicas municipal

Os feriados do Dia da Reforma na terça-feira (31/10) e de Finados na quinta (02/11) irão alterar o atendimentos das repartições municipais de Estrela na próxima semana. Setores administrativos estarão fechados apenas nas duas datas.

A principal mudança irá ocorrer no setor da educação. Tanto as escolas de Educação Infantil (Emeis) e de Ensino Fundamental (Emefs) estarão fechadas em toda a semana, conforme calendário letivo acertado pelas três redes de ensino, cuja carga horária já foi compensada em sábados letivos e outras atividades.

Os postos de saúde estarão fechados nos dois feriados. Os casos de urgência e emergência devem ser encaminhados ao Pronto Socorro do Hospital Estrela. Na segunda (30), quarta (1º) e sexta-feira (3), atendimento normal.

Na Secretaria da Agricultura haverá plantão de veterinário e inseminador nas duas datas. Os chamados devem ser feitos das 7h às 9h, pelo telefone (51) 3981-1055. Depois deste horário os profissionais saem a campo para prestar os atendimentos.

Já a Secretaria do Meio Ambiente informa que haverá recolhimento de lixo nos dois feriados, de acordo com o cronograma de coleta estabelecido, com apenas uma mudança no horário. Ao invés de os caminhões partirem às 16h, sairão às 14h. Assim, devem passar nos respectivos locais de coleta duas horas antes de normal.

Texto: Ascom Estrela