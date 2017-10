Feriados alteram expediente nas repartições públicas de Imigrante

Em razão dos feriados, da Reforma no dia 31 de outubro e Finados no dia 02, haverá alterações no expediente das repartições públicas municipais de Imigrante.

As atividades funcionarão normalmente de segunda até quarta-feira (30/10, 31/10, e 1º/11), e não haverá expediente na quinta e sexta-feira (02 e 03/11).

Escolas

As Escolas de Ensino Fundamental terão aula na segunda e na sexta-feira (30/10 e 03/11) e não funcionarão de terça até quinta-feira (31/10 a 02/11), conforme previsto no Calendário Escolar de 2017.

Já as escolas de educação infantil (creches) irão trabalhar conforme as demais repartições públicas do município, de segunda até quarta-feira.

Saúde

As unidades de saúde estarão fechadas na quinta e na sexta-feira. Em razão disso, os atendimentos de urgência e emergência em saúde devem ser encaminhados ao Plantão da Saúde pelo celular (51) 98118- 0617.

O transporte para as consultas via Sistema Único de Saúde (SUS) que já estavam agendadas, em Porto Alegre como exemplo, será realizado normalmente na sexta-feira, em razão da dificuldade de conseguir agenda com as especialidades de média e alta complexidade. Por isso estas consultas não foram desmarcadas.

Coleta de lixo

Em razão do feriado de Finados, a coleta de quinta-feira será antecipada para quarta-feira (1º/11). A coleta urbana de lixo será realizada normalmente na segunda-feira (30/10) e no sábado (04/11).

Texto: Ascom Imigrante