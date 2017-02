“Férias” é o artigo semanal de Carolina Sofia

Para aqueles que estão em um emprego fixo, ou mesmo são autônomos, os meses de janeiro e fevereiro remetem a um assunto comum nos empregos: férias. Mas as férias não existem apenas como um período para aqueles que têm filhos os levarem para passear. Elas são um tempo que é muito importante para nossa saúde, principalmente mental. Assim vamos entender um pouco o porquê.

Ao realizarmos nossas atividades diárias criamos uma rotina onde executamos papeis que dificilmente nos levam ao encontro com algo novo. Passamos os dias com as mesmas pessoas e frequentando os mesmos lugares, realizando tarefas muito semelhantes e tendo um pequeno número de realmente novas experiências. Alguns até possuem empregos nos quais precisam viajar e estar se deslocando para outros locais e países, mas quando o fazem a trabalho dificilmente tem possibilidade de realmente curtir o lugar e aproveitar mais da viagem. Quando vivemos neste ritmo, nosso organismo utiliza dos mesmos mecanismos de sempre para enfrentar a realidade. Pouco criamos e nos é exigido poucas adaptações ao meio. As férias possibilitam uma quebra de rotina, uma reestruturação, uma mudança de atividades. Para quem viaja fica ainda melhor, pois é a possibilidade de viver uma experiência diferente, frequentar outros lugares, comunicar-se com outras pessoas, talvez até improvisar e estimular o cérebro e organismo.

Há algumas coisas que podem ser difíceis para ter um período de férias ideal. Dependendo da personalidade de cada um existem alguns motivos que podem se tornar empecilhos para desfrutar de um boas férias. Dentre os aspectos podem estar dinheiro, família, companhia e até insatisfação corporal.

Muito importante para quem se programa sair de férias e fazer alguma coisa diferente, pode estar envolvido o fator dinheiro. Por mais que o custo seja pequeno, há sempre que se fazer uma certa reserva para gastos extras no período. Se estiver programando algo especial para as férias, faça uma reserva com antecedência. Salve um valor, pode ser até um valor pequeno mensal, isso vai auxiliar a desfrutar o que deseja. Por vezes a compra de pacotes de viagem antecipada também ajudam em valores reduzidos até um parcelamento mais longo e acessível. Neste sentido programar-se pode salvar suas férias desejadas.

Quanto a família, para aqueles que gostam de sair e viajar com filhos é um ótimo período para desfrutar, estar mais próximos, fazer tarefas juntos e divertir bastante. Aproveitar este período para estar junto com a família é ideal e contribui muito para melhorias de relacionamento entre casais e principalmente entre pais e filhos para descobrir coisa juntos e ampliar laços positivos. Para os pais que ficam em casa nesse período o fato de cuidar dos filhos ou ter de realizar tarefas domésticas podem ser bem insatisfatórias. É essencial o diálogo e uma boa organização familiar para poder transformar esta dificuldade em algo agradável e que possa ser compartilhado com todos.

Ao mesmo tempo que quem tem família com quem se preocupar, tem os sozinhos de plantão. Mas não ter com quem aproveitar as férias também pode ser prazeroso. Usar o tempo para sair, conhecer pessoas novas e fazer atividade diferentes pode ser maravilhoso. Vai que exatamente neste período você encontre a companhia perfeita. Então não use a desculpa não tenho com quem aproveitar para deixar de ser feliz. Use a oportunidade para rever velhos amigos ou para fazer novos.

Para aqueles que estão acima do peso ou insatisfeitos com o corpo as férias também podem causar certo incomodo. O fato de não ter se cuidado o ano todo e estar insatisfeito não deve servir de auto punição para ter que ficar trancado em casa e se cuidar menos ainda. Procure disfarçar o que te incomoda, mas não deixe de se divertir porque este não é seu melhor momento. A vida não vai ficar sempre esperando você achar o momento certo, então vá lá e faça o que você deseja acontecer. Todos temos o direito de curtir nosso período de descanso, de renovar energias, fugir da rotina e do stress e nos divertirmos. Aproveite seu período de férias, se possível viva coisas diferentes e seja mais feliz.