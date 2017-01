Festival de Cinema de Lajeado será lançado em 6 de fevereiro na Acil

A população do Vale do Taquari está mais perto da arte das telonas. O 1º Festival de Cinema de Lajeado terá seu lançamento oficial no dia 6 de fevereiro, às 8h na Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil). O evento, que contará com a participação de imprensa, críticos de cinema e convidados especiais também vai servir para a divulgação dos 50 filmes escolhidos pelos selecionadores. Eles serão exibidos nos dias 30 e 31 de maço e 1º de abril no teatro da Univates.

No lançamento, um café da manhã pretende integrar a comissão organizadora e os presentes. Será uma oportunidade para conhecer um pouco mais do projeto idealizado pelo empresário lajeadense Lauro Bergesch. O lançamento de um festival de cinema é inovador para a região. O evento será gravado para depois ser transmitido no mesmo dia via Facebook. Os cinéfilos, curiosos e internautas em geral poderão acompanhar tudo acessando a página na rede social que é: Festival de Cinema de Lajeado. “Queremos, com esse lançamento, divulgar o projeto que é inédito no Vale e vem com a proposta de incentivar a arte de fazer cinema e fomentar o turismo no Rio Grande do Sul”, salienta Bergesch.

Durante o café da manhã, serão apresentados os 50 filmes que concorrerão na mostra competitiva e aos prêmios do Festival. “Este é um momento muito esperado, pois quem é do meio do cinema sabe a expectativa que é aguardar as obras selecionadas”, diz a integrante da comissão organizadora, Monique Mendes. Os curtas escolhidos serão divulgados no Facebook e no site do Festival: www.festivaldecinemadelajeado.com.br

O Festival de Cinema de Lajeado recebeu inscrições de mais de 300 filmes de todo o país. Curtas vieram de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e outras regiões do Brasil demonstrando que o evento ganha repercussão e reconhecimento mesmo em sua primeira edição.

A programação durante os três dias de Festival contempla públicos variados. Durante as manhãs, serão exibidos filmes para estudantes dentro do projeto intitulado “Cine Escola” promovido pela comissão organizadora para cativar o público deste segmento. À tarde, além das apresentações dos curtas da mostra competitiva, serão feitos debates com realizadores. Críticos e pessoas ligadas ao cinema discutirão os filmes apresentados, fomentando a cultura cinematográfica. Em uma sessão noturna, serão exibidos filmes para adultos e no sábado de manhã será a vez da mostra não-competitiva, quando serão apresentados filmes turísticos do projeto “Exportando Belezas”, de Lauro Bergesch. O Festival de Cinema de Lajeado está no mapa da Agência Nacional de Cinema (Ancine), o que confere credibilidade e vitrine ao evento. O Festival conta com o apoio da Acil.

Saiba mais

Este é o primeiro Festival de Cinema de Lajeado que vai ocorrer nos dias 30 e 31 de março e 1º de abril no Teatro da Univates. Durante os três dias do evento, 50 filmes serão exibidos e concorrerão nas categorias documentário, ficção, experimental e animação. Acompanhe o lançamento do evento pela página no Facebook: Festival de Cinema de Lajeado

Festival nas alturas

A comissão organizadora do Festival utilizou um paraglider esta semana para fazer a divulgação em massa do evento. O paraglider, de posse de uma grande faixa com letras garrafais impressa “Festival de Cinema de Lajeado” sobrevoou todo o litoral norte, alcançando mais de um milhão de pessoas. “Essa é mais uma estratégia de mídia feita para dar visibilidade ao projeto que está sendo acolhido com muito carinho pela população do Vale do Taquari”, enfatiza Lauro Bergesch.

Texto: Ascom Festival de Cinema