Festival de Cinema de Lajeado: um show de cinema e atrações artísticas

A noite de premiação do Festival de Cinema de Lajeado (FCL), dia 1º de abril, terá um brilho especial, além dos troféus entregues aos melhores curtas-metragens da Mostra Competitiva. O palco do Teatro Univates vai receber também uma das mais prestigiadas bandas do Rio Grande do Sul: a Bico Fino Brothers Band.

A Bico Fino, formada por músicos da região de Lajeado, apresenta um som voltado ao country/rock, com uma roupagem cênica própria e reinterpretações de clássicos internacionais dos anos 60 e 70.

A apresentação da Bico Fino vem se somar ao conceito de entretenimento artístico concebido para o Festival de Cinema de Lajeado. Cinema e Música terão um encontro no palco do Teatro UNIVATES.

A concepção artística e cênica do FCL é um trabalho de vários meses. Segundo um dos diretores artísticos do evento, Alexandre Derlam, a proposta é encontrar um equilíbrio e uma boa equação para exibir, promover, debater e celebrar os filmes e encontros. “É um privilégio e uma grande responsabilidade para nós todos da equipe de produção de palco conduzir os três dias do Festival”. Alexandre Derlam complementa: “Nosso palco vai ser um reflexo desta celebração que marca a inserção de Lajeado no mapa do cinema brasileiro”.

A proposta é mesclar os conceitos de Festival e Show, sempre valorizando talentos locais de Lajeado e região. Além da Bico Fino, que se apresenta na noite de encerramento, o FCL também contará com a apresentação da dupla de jovens tenores Vitor Delazzeri Fernandes e Juan Pablo, que preparam um número especialmente concebido que promete encantar a plateia.

Para Rubens Bandeira, também diretor artístico do FCL, o evento possui uma concepção diferenciada que alternará elementos cênicos, audiovisuais e intervenções artísticas, sempre com valorização de talentos locais. “Além das apresentações da Bico Fino e da dupla de tenores, ainda teremos a participação de um corpo de balé local e número musical muito especial da cantora Cris Pretto, muito conhecida na região. Nós buscamos este valores na região, e a cidade nos proporcionou esta grata surpresa. Agora é deixar acontecer”, comemora Rubens Bandeira.

A temporada de Festivais de Cinema no Rio Grande do Sul começa no próximo dia 30 de março. Nesta data inicia a primeira edição do Festival de Cinema de Lajeado (FCL), que se estende até o dia 1º de abril. O FCL é direcionado apenas para produções de curta-metragem, finalizados no período 2014/2016. Em sua primeira edição o FCL selecionou 55 títulos que concorrerão aos prêmios da Mostra Competitiva, nas categorias de Animação, Experimental, Documentário e Ficção.

Com o objetivo de fortalecer e valorizar os demais projetos audiovisuais do nosso estado, o Festival de Cinema de Lajeado vai homenagear seis dos mais importantes Festivais e Mostras de Cinema realizados no Rio Grande do Sul. Na noite do dia 1º de abril os representantes oficiais do Festival de Gramado; do CineSerra (Caxias do Sul); do Festival de Cinema de Três Passos; do Santa Maria Vídeo e Cinema; do Festival Internacional de Cinema da Fronteira (Bagé) e do Cine Esquema Novo (Porto Alegre) estarão no palco do Teatro UNIVATES para receber uma homenagem do FCL durante a Cerimônia de Premiação.

Texto: Ascom Festival de Cinema