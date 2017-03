Festival do Interior quer divulgar as potencialidades turísticas dos municípios

Os municípios interessados em divulgar e vender as suas potencialidades, seus roteiros turísticos, a gastronomia, a cultura e os atrativos naturais devem participar do Festival do Interior, que será realizado de 20 a 23 de julho, no Estacionamento do Estádio Beira Rio, em Porto Alegre.

Diversas lideranças do Vale do Taquari tiveram a oportunidade de participar da apresentação do evento, que ocorreu na tarde da sexta-feira (10), durante a oficina regional para a atualização do Mapa do Turismo Brasileiro, promovida pela Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, no auditório Brasil do Centro Administrativo, em Encantado.

Com o apoio da Amturvales, as cidades que compõem o Vale do Taquari, estarão organizadas num estande de 60 metros quadrados, que tem por intuito vender e divulgar os produtos turísticos da região. Conforme o diretor da Lume Organização de Eventos, Daniel Aires, até o dia 31 de março, os municípios interessados devem entrar em contato com a Lume Eventos ou com a Amturvales para obter mais informações.

“Teremos uma estrutura maravilhosa! Cada município deverá confeccionar o seu próprio material gráfico para divulgar as suas festas, eventos, atrativos naturais e culturais, gastronomia, enfim, todas as potencialidades locais. Também já temos uma parceria com duas agencias de viagens: a Promove Turismo e Eventos de Anta Gorda e a Imitur Viagens e Turismo de Imigrante, que farão o receptivo e ajudarão a vender a Região”.

Além de oportunizar negócios, expor a cultura e os produtos, a iniciativa tem o objetivo de atrair pessoas, principalmente da Região Metropolitana, para conhecer e visitar o Vale do Taquari. A expectativa é de atingir 30 mil visitantes. O evento também visa impactar milhares de pessoas, através da mídia e de ações diferenciadas que serão realizadas durante o Festival. O acesso será gratuito.

A iniciativa também busca incentivar a atividade turística na capital; realçar a figura do gaúcho como resultado da mescla dos povos que o formam; promover a autoestima da população da capital, relacionada com suas origens; criar um evento permanente de divulgação das potencialidades do estado e promover a realização de negócios.

Mais informações podem ser obtidas na Lume Eventos, pelo telefone (51) 3751 2000, ou na Amturvales pelo telefone (51) 3751 3777. O Festival do Interior é uma realização da Tribeca Eventos, Colombo estrutura para eventos e Lume Organização de Eventos.

Texto: Portal Região dos Vales