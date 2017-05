Fim de semana de entretenimento e lazer em Arroio do Meio

Neste fim de semana (26, 27 e 28) ocorre a 1ª Gincana Arroio do Meio. A abertura oficial será sexta-feira, 26, às 19h, na Rua de Eventos, com breve solenidade e cumprimento de tarefas, que podem ser acompanhadas pela comunidade. A competição vem movimentando o Município desde seu lançamento, em 15 de março, envolvendo centenas de gincaneiros das cinco equipes participantes – Curê, Hashtag, Hure Pook, México Peru e Schtena – nas mais diversas tarefas de cunho comunitário, esporte, lazer e entretenimento.

No sábado, 27, a programação inicia às 9h e segue durante todo o dia, com concentração de tarefas no entorno da Praça Flores da Cunha e Rua de Eventos. O espaço contará com estrutura de palco, ervateira, gastronomia e estúdio móvel das rádios Encanto e Emoção FM, que transmitirão o evento ao vivo, em tempo integral, com participações, atualizações e divulgação de tarefas. O espaço gastronômico na rua coberta foi autorizado para a Associação de Amparo aos Idosos Arroio-meenses (AMAI).

No domingo, 28, a rádio Emoção FM 90.1, fará transmissão ao vivo do Programa do Alemão, a partir das 9h, com show das bandas Contagem Regressiva e Novo Mundo. O dia segue com cumprimento de tarefas. Às 17h, a comunidade está convidada a prestigiar o show da banda Aero Willy’s, que apresentará sucessos do pop rock nacional e internacional. Após o show, será divulgado o resultado da grande campeã da Gincana.

A 1ª Gincana Arroio do Meio é uma promoção da Administração Municipal Arroio do Meio, Comunidade e Família, com organização da empresa Conte Comunicação e Marketing e divulgação da rádio Emoção FM 90.1, contratadas via processo licitatório.

Avisos importantes:

**A Rua de Eventos será fechada na sexta-feira de manhã e só reabre após o encerramento da Gincana, domingo à noite;

**A Feira do Produtor acontece normalmente no sábado de manhã, das 7h às 11h30min;

**Não será permitida a instalação de churrasqueiras na Rua de Eventos e Playground da Praça Flores da Cunha;

Texto: Ascom Arroio do Meio