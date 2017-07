Fim de semana será de choque térmico no Sul

O Sul do Brasil está esquentando e essa será a tendência até o sábado (15), para depois toda a Região sentir os efeitos da nova massa polar que está a caminho. A população deve se preparar para a grande virada no tempo que começa no próximo domingo (16).

O tempo voltou a ficar ensolarado no Rio Grande do Sul, depois da rápida passagem de uma frente fria, que chegou a provocar algumas pancadas de chuva. A forte massa de ar seco atua sobre toda a Região Sul e as temperaturas estão mais elevadas durante as tardes. Em localidades do oeste gaúcho e do oeste e norte do Paraná, os termômetros estão beirando os 29°C.

Porto Alegre tem a tarde mais quente do inverno

Em Porto Alegre, a temperatura chegou aos 28,7°C na tarde desta quinta-feira (13) segundo as medições do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Foi a tarde mais quente do inverno, até agora, e a maior temperatura desde 8 de maio, quando também foi registrada essa marca.

O céu com pouca nebulosidade tem favorecido a ocorrência de nevoeiro por várias manhãs em regiões como a Grande Porto Alegre e a Grande Curitiba.

Nesta sexta-feira (14), o tempo fica bem parecido. Novamente o nevoeiro pode se formar no início do dia, reduzindo a visibilidade em estradas e em aeroportos como o Salgado Filho, em Porto Alegre e o Afonso Pena, na região metropolitana de Curitiba. Durante o dia o sol brilha forte e faz calor em áreas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná.

Prepare-se para a chegada do frio no domingo

As primeiras mudanças no Sul começam a acontecer no sábado (15), com o aumento na intensidade dos ventos, mas serão ventos quentes. Vai fazer calor em toda a Região Sul. É a situação que os meteorologistas chamam de pré-frontal, quando uma frente fria se aproxima da Região.

No domingo, acontece a virada no tempo, com o avanço da nova frente fria e de sua intensa massa polar. A chuva volta a cair em áreas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, entre o domingo e a segunda-feira (7), mas não há previsão de grandes acumulados. Porém, o frio vai chamar mais atenção!

“Essa massa polar é continental e o Sul vai ter um verdadeiro choque térmico saindo de temperaturas perto de 30°C para temperaturas negativas no início da semana”, alerta a meteorologista Josélia Pegorim. “Há expectativa que o frio dessa massa polar seja mais intenso do que o observado no começo do inverno”, completa Pegorim.

Texto: Ascom Climatempo