Food Truck da Dália estaciona na Suinofest

Um estande totalmente diferenciado chama a atenção dos visitantes na Suinofest 2017. Um Food Truck totalmente estilizado é o espaço da Dália Alimentos no evento que prossegue nos dias 16, 17 e 18 de junho no Parque João Batista Marchese de Encantado.

A Dália Alimentos é patrocinadora master do evento gastronômico e, neste ano, inovou em seu estande. Em formato de um caminhão furgão, o local já é um dos mais visitados no Salão Gastronômico que tem como pratos principais derivados à base de carne suína. No estande podem ser encontrados produtos suínos Dália, dentre eles filé com bacon, picanha, linguiça toscana e costela ao molho barbecue. A novidade deste ano é o mini hambúrguer de carne suína, que já agradou o paladar dos visitantes e foi um sucesso de degustação durante o primeiro fim de semana do evento.

O supervisor de Marketing da Dália Alimentos, Nei Quinto Barzotto, ressalta que a ideia de criar um estande em formato de food truck foi pensando em unir o conceito do momento, que é a venda de alimentos em pequenos caminhões/furgões, a um produto alimentício de qualidade e com a marca Dália numa das maiores festas gastronômicas do Estado. “Oferecer o hambúrguer foi um diferencial e um grande sucesso, ainda mais por se tratar de hambúrguer elaborado com carne suína. Como proposta de inovação, também estamos oferecendo para degustação no estande a costela suína ao molho barbecue, outro prato saboroso que também agradou o paladar dos visitantes”.

A Suinofest 2017 terá continuidade nesta sexta-feira, sábado e domingo, no Parque João Batista Marchese. Mais informações sobre o evento e valores dos ingressos para a gastronomia pelo site www.suinofest.com.br.

Texto: Ascom Dália Alimentos