Na manhã da terça feira (04) o POE prendeu um indivíduo foragido do sistema penitenciário no bairro centro. A guarnição estava em patrulhamento pela rua São Sebastião quando abordou um indivíduo em atitude suspeita. Ao consultar o sistema, os policiais constataram haver um mandado de prisão em aberto. O indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido a UPA e posterior a DPPA. O homem é um dos autores dos principais delitos de furto na área central do município.

Texto: Ascom POE