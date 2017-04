Força-tarefa apreende 7 t de produtos impróprios ao consumo humano em Guaporé e Dois Lajeados

A Força-tarefa Segurança Alimentar, composta por policiais civis da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, DECON, do Departamento Estadual de Investigações Criminais, DEIC, agentes do Ministério Público Estadual, Secretaria Estadual de Agricultura e Pecuária e Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal, deflagrou na terça-feira (11) ação conjunta nos municípios de Guaporé e Dois Lajeados, interior do Estado, tendo sido fiscalizados e inspecionados diversos estabelecimentos comerciais, como açougues, mercados e frigoríficos.

De acordo com o Delegado Rafael Liedtke, titular da DECON, a ação faz parte de uma força-tarefa permanente que integra diversos órgãos públicos com atribuições diferentes, porém, com a mesma finalidade, a de coibir a venda de alimentos impróprios aos consumidores gaúchos.

Durante os trabalhos, foram verificadas diversas irregularidades nos estabelecimentos visitados, que expunham à venda produtos e gêneros alimentícios sem indicação de procedência, carnes indevidamente refrigeradas, além de alimentos com prazo de validade vencido, tendo sido apreendidas, aproximadamente, sete toneladas de alimentos impróprios ao consumo humano.

Os responsáveis pelos estabelecimentos autuados (proprietário e gerente) poderão, ainda, responder pela prática, em tese, de delito contra as relações de consumo, prescrito no inciso IX do artigo 7° da Lei n.° 8.137/90 (cuja pena máxima é de cinco anos de detenção).

