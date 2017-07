Formada a Comissão Cultural dos 30 anos de Imigrante

Imigrante completará 30 anos de emancipação política em 2018, e já iniciaram os preparativos para várias ações em comemoração à esta data. Entre eles está a Expofesta Imigrante.

Na sexta-feira (07) foi formada a comissão que tratará da parte cultural dos 30 anos de Imigrante. Parte dos integrantes estiveram reunidos na Bella Cantina, em Daltro Filho. A comissão é composta por Edí Fassini, Nair Kunzler Massotti, Sérgio Barili, Márcia Andrde, e Wilney Haberkamp.

Segundo o prefeito Celso Kaplan, a comissão fará parte da organização das questões culturais da Expofesta, mas também, irá fazer todo um trabalho de resgate das tradições, que também será exposto durante as festividades dos 30 anos de Imigrante. “O mais importante é resgatarmos e mantermos a história do povo imigrantense”, ressalta Kaplan.

O Secretário de Educação, Cultura, Desporto, e Turismo, David Orling, explica que estas são pessoas chaves da comunidade para o resgate de tradições. “Os alemães e italianos são as bases étnicas da cultura imigrantense, e nesse primeiro momento foram trabalhadas várias ideias pensando no resgate da história do nosso município”, relata ele.

A partir de agora, a comissão iniciará as pesquisas e levantamentos para dar continuidade às ações a serem desenvolvidas, e se reunirá periodicamente para debater em conjunto as ideias e organizar as ações.

Texto: Ascom Imigrante