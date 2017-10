Formatura da segunda turma do Técnico em Administração da LUMECEP ocorre em janeiro

Os efeitos do desemprego no Brasil começaram a ser sentidos em 2015, quando o crescimento da economia, que já era baixo, passou a ser negativo. Conforme pesquisa divulgada pelo Blog do Enem, a taxa de desocupação para os jovens de 18 a 24 anos chegou a 25,7% no final de 2016, mais do que o dobro da média nacional, que era de 11,8%.

A preocupação com estes índices acelerou a busca pela qualificação, principalmente por cursos técnicos. Com o intuito de melhorar este cenário econômico e proporcionar mais opções de aperfeiçoamento, em 2013, a Lume Centro de Educação Profissional começou a oferecer o ensino técnico. Atualmente 153 alunos estão cursando o Técnico em Administração ou Enfermagem. Em 2018, a Escola inicia as atividades com o Técnico em Informática.

Caroline Togni faz parte destes números. Ela encontrou no Técnico em Administração, os conhecimentos que precisava para aprimorar o seu desenvolvimento profissional e pessoal. “Na época eu ainda não havia identificado minha área de interesse, buscava um curso de menor duração na área administrativa e cursava Gestão de Micro e Pequenas Empresas, foi então que a Lume começou a divulgar o Técnico em Administração. A possibilidade de obter experiências na área, a praticidade por ser em Encantado e o baixo investimento foram fatores determinantes para que eu optasse pelo curso”.

Conforme Caroline a administração é a base de qualquer empresa. Em virtude disso, possuir conhecimentos na área administrativa faz toda a diferença, principalmente em períodos difíceis. “O curso me possibilita vivenciar experiências das quais tenho visões e percepções diferentes das que tinha antes, sendo possível aplicar os conhecimentos adquiridos, desde simples tarefas do dia a dia, até situações mais complexas, me permitindo incorporar posturas e ações de acordo com o que a administração ensina, além de estar sendo essencial para meu desenvolvimento profissional e pessoal”.

Além destas perspectivas, o Técnico em Administração auxilia os jovens a terem lucidez na escolha da profissão ou no comando do próprio empreendimento. É o caso da aluna Alana Paini. “Optei pelo curso, pois é na minha cidade, achei o preço acessível e tem menos tempo de duração comparado a uma faculdade, não se tornando cansativo. Além disso, proporciona um conhecimento semelhante a uma faculdade, com professores, estrutura e um corpo docente de qualidade. Consigo enxergar novas oportunidades e auxílio nas dificuldades de administrar uma empresa nos dias atuais. De uma forma geral consigo administrar com mais capacidade”.

Prova de togas

Caroline e Alana fazem parte da segunda turma que irá se formar em Encantado. A solenidade deve acontecer no mês de janeiro de 2018. No sábado (21) ocorreu a prova de togas. “A formatura é um momento sempre muito aguardado. Nos damos conta de que esta trajetória esta chegando ao fim, lembramos de toda a caminhada ao longo do curso e a ansiedade só aumenta. Representa a celebração de uma grande conquista, a sensação de dever cumprido, de meta alcançada e isso compensa todos os esforços dedicados. É um privilégio poder vivenciar este momento que será sempre lembrado com muita alegria”, comenta Caroline.

O momento também está sendo muito aguardado por Alana. “A formatura representa mais uma etapa da vida que está sendo concluída, ou o início para almejar novos saberes. Representa a vontade de me qualificar e estar um passo a frente”.

Saiba mais:

No Brasil, segundo o Senai, a formação técnica chega a 6% dos jovens de 16 a 24 anos. Nas 34 nações mais desenvolvidas, a média dos jovens fazendo educação profissional é de 35%, de acordo com a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. Pelo curso ser pioneiro em Encantado, convidamos a coordenadora do curso Técnico em Administração da LUMECEP, Taís Zorttea, para explanar um pouco mais sobre a formação.

1) Em que locais um profissional formando no curso Técnico em Administração pode trabalhar?

Taís Zorttea – Um profissional formado no curso Técnico em Administração pode trabalhar em empresas públicas ou privadas, desempenhando atividades administrativas, gerenciais, fiscais, tributárias, financeiras e de recursos humanos e, até mesmo, abrir o seu próprio negócio.

2) Qual é o diferencial do curso da LUMECEP?

Taís Zorttea – Buscamos oferecer qualificação, profissionalização e atualização aos alunos, visando sua inserção e melhor desempenho no mercado de trabalho. Nossa metodologia de ensino foi pensada e estruturada, visando uma formação ampla, onde o aluno é sujeito ativo da sua aprendizagem, preparando-o para novas oportunidades profissionais.

3) Quais são as vantagens de fazer um curso Técnico em Administração?

Taís Zorttea – Os cursos técnicos são uma ótima oportunidade de ingressar no mercado de trabalho ou, adquirir novos conhecimentos. O curso técnico em administração da LUMECEP é oferecido de forma concomitante ou sequencial ao ensino médio, permitindo que cada aluno escolha quantas disciplinas pode cursar.

Além disso, cito mais algumas vantagens, que considero as mais importantes: curso de curta duração: com uma formação rápida e prática; retorno financeiro: uma pesquisa realizada pelo Senai revelou que a formação técnica consegue aumentar a renda de um trabalhador em até 24%; mais certeza na hora de escolher um curso superior: a formação técnica proporciona o conhecimento mais prático e maior segurança na escolha do curso superior; aulas práticas: proporcionando um aprendizado mais eficaz, voltado ao mercado de trabalho e menor custo, pois o curso técnico da LUMECEP tem o menor investimento da região.

Mais informações sobre os cursos técnicos podem ser obtidas no site www.lumeonline.com.br ou através do fone: 3751 6812.

Texto: Portal Região dos Vales