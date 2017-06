Fórum de Enfermagem: primeiro lote de inscrições termina no dia 11

Termina no dia 11 de junho, o primeiro lote de inscrições do Fórum de Enfermagem dos Vales. O evento, que será realizado no Clube Comercial de Encantado, no dia 17 de agosto, quer promover momentos de reflexão e troca de experiências, buscando conhecimento, qualidade e segurança nas ações. As inscrições podem ser feitas diretamente no site www.forumdeenfermagem.com.br.

O evento é uma iniciativa da Lume Centro de Educação Profissional, com a parceria técnica do Hospital Beneficente Santa Terezinha de Encantado. Em virtude disso, os alunos da Lumecep devem inscrever-se na Secretaria da Escola e os colaboradores do HBST de Encantado, no setor de Desenvolvimento de Pessoas do Hospital.

Programação:

13h: credenciamento

14h: abertura

14h15min: palestra “Vida x Morte: Luto (a)…” com a palestrante Luana Gasparetto Fontanella, que atuou como Psicóloga Voluntária no atendimento aos familiares, sobreviventes e trabalhadores envolvidos no Incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, no ano de 2013.

15h45min: Mate Break

16h15min: “Protocolos de Segurança do Paciente” com a Equipe do Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital São Francisco – Concórdia/SC.

18h15min: Palestra “Participação do (a) enfermeiro (a) na classificação de risco” com profissional do Coren.

19h45min: Mate Break

20h15min: Palestra “O desafio de ser e de fazer o melhor” com a palestrante, Maria Julia Paes da Silva, que é professora Titular pela Escola de Enfermagem da USP. Ela tem mestrado, doutorado e livre docência na área de comunicação interpessoal. Pesquisadora Nível 1 A pelo CNPq. Autora de diversos livros.

22h: Encerramento

O primeiro Fórum de Enfermagem dos Vales é organizado pela Lume Eventos. Tem o patrocínio do Plano de Saúde São Camilo, o apoio institucional do Coren – RS e do Sindicato dos Hospitais Beneficentes e Religiosos e Filantrópicos do Vale do Taquari.

Texto: Ascom Fórum