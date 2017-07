Fórum Internacional de Educação reunirá mais de mil profissionais em Estrela

Em torno de 1,1 mil profissionais estarão reunidos em Estrela, de 20 a 22 deste mês, durante o Fórum Internacional de Educação do Vale do Taquari, que tem por objetivo qualificar os participantes no momento em que o setor passa por mudanças estruturais em virtude dos Planos Municipais, Estaduais e Nacional de Educação, e da nova Base Nacional Curricular. “Queremos prepará-los para esta nova realidade, buscando manter a educação do Vale do Taquari como referência”, diz o presidente da Asmevat, Marcelo Mallmann.

A abertura do evento, que será realizado no Centro Comunitário Cristo Rei, ocorre nesta quinta-feira (20), às 19h. Logo após a solenidade o educador português José Pacheco fará palestra sobre o tema “Educação humanizadora: múltiplos olhares”. Fundador da Escola da Ponte, no Distrito do Porto, ele defende um modelo de aprendizagem baseado na ética e na formação do aluno como cidadão e participante de uma comunidade. A escola não segue um sistema baseado em seriação ou ciclos e seus professores não são responsáveis por uma disciplina ou por uma turma específicas. As crianças e adolescentes definem quais são suas áreas de interesse e desenvolvem projetos de pesquisa, tanto em grupo como individuais.

O Fórum é promovido pela Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat) e Associação dos Secretários Municipais de Educação do Vale do Taquari (Asmevat), com apoio do Governo de Estrela e organização da Educamax. Durante os três dias de atividades serão abordados temas como inclusão; a criança como sujeito do processo de construção do conhecimento; importância da articulação entre a Educação Infantil e as Séries Iniciais; tecnologias e metodologias ativas de aprendizagem; as relações entre a infância e o meio ambiente, técnicas de controle de atenção para a sala de aula e a nova Base Curricular Nacional.

Confira a programação:

20/07/2017 – Quinta-feira

16h – Credenciamento e coffee de recepção

19h – Solenidade de Abertura

Palestra: Educação Humanizadora: múltiplos olhares

Convidado: José Pacheco – Fundador da Escola da Ponte (Portugal)

21/07/2017 – Sexta-feira

7h30min – Credenciamento

8h30min – A criança como sujeito do processo de construção do Conhecimento – Convidada: Emilia Cipriano – Diretora do Instituto Aprender a Ser

10h – Intervalo

10h30min – Para além da inclusão, aprender! – Convidado: Cláudio Luciano Dusik – Psicólogo na SME/Esteio, Coordenador do Pólo UAB/Esteio

12h – Almoço

13h30min – A importância da articulação entre a Educação Infantil e as Séries Iniciais – Convidada: Ariana Cosme – Diretora do Gabinete de Educação Continuada da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto – Portugal

15h30min – A nova Base Curricular Nacional

Convidados: Fabiane Bittelo – Coordenadora Estadual da UNCME/RS e Ítalo Dutra – Chefe da Área de Educação do Fundo das Nações Unidas para a Infância – Unicef

17h Intervalo

19h – O Professor Comunicador: Técnicas de controle de atenção para a sala de aula – Convidado: Eric Chartiot – Palestra/espetáculo

22/07/2017 – Sábado

8h30min – Tecnologias e Metodologias Ativas de Aprendizagem

Convidados: Daniel Guimarães – diretor da empresa Educamax, palestrante e consultor em gestão – educacional; Daiane Grassi – Líder do Grupo de Educadores Google de Porto Alegre, Google Trainer – Google Certified Teacher – Google Educator; Marcela Santos – Colunista e líder do Grupo de Educadores Google; Cristina Cavalcanti – Coordenadora do Núcleo de Tecnologia da Prefeitura Municipal de Canoas, membro do Comitê Gestor do PNAIC/RS

10h – Intervalo

10h30min – As relações entre a Infância e o Meio Ambiente

Convidado: Miguel Zabalza – Professor de Educação e Organização Escolar na Universidade de Santiago de Compostela; colaborador membro de várias agências de qualidade da educação universitária americana espanhola e latina, sendo avaliador na Itália, Portugal, México, Chile e Espanha.

12h – Encerramento

Texto: Ascom Estrela