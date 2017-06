Fórum Tecnológico do Leite será realizado no dia 04 de julho

O Fórum Tecnológico do Leite 2017 – 11ª Edição será realizado no dia 04 de julho. Promoção do Colégio Teutônia e parceiros, o evento tradicionalmente ocorre no mês de setembro e marca as comemorações pelo Dia Estadual do Leite em Teutônia. A data é celebrada anualmente na terceira quarta-feira do mês de setembro, enaltecendo a importância da bebida para a população e incentivando o consumo do alimento.

Depois de reuniões de avaliação da edição anterior, realizada em 2016, e a partir de definições para as próximas, os parceiros envolvidos na organização do Fórum decidiram pela realização do tradicional evento, juntamente com a Feira Agro-Comercial, a cada dois anos. Nesse sentido, edição especial diferenciada será realizada no próximo mês de julho, com palestras direcionadas a diferentes públicos, como produtores rurais, profissionais técnicos, lideranças e estudantes, bem como a comunidade em geral.

Tendo por local o Colégio Teutônia, a 11ª edição do Fórum contará com ciclo de palestras no dia 04 de julho. Às 13h ocorre a abertura oficial do evento e das 13h30min às 15h acontece a palestra “Mudando de vida produzindo leite”, ministrada pelo produtor de leite do município de Alto Floresta/MT, Nivaldo Michetti. Na sequência, das 15h às 16h a Cooperativa Languiru apresenta o processo de análises de laboratório na sua Indústria de Laticínios e o case de sucesso “Qualidade do início ao fim”, encerrando com degustação de lácteos, em programação voltada a produtores rurais e demais profissionais do setor leiteiro.

No turno da noite, das 19h15min às 20h30min, a palestra e o case da Cooperativa Languiru serão apresentados aos estudantes da Educação Profissional do Colégio Teutônia, seguidos da palestra “Como produzir leite na propriedade rural”, com o médico veterinário da Emater/RS-Ascar, Martin Schmachtenberg, das 20h30min às 21h30min.

As inscrições para o evento são gratuitas e poderão ser efetuadas no local. Mais informações podem ser obtidas pelo fone (51) 3762-4040, na Secretaria do CT ou pelo e-mail marcio@colegioteutonia.com.br.

O evento é uma promoção do Colégio Teutônia, com o apoio das cooperativas Languiru, Certel Energia e Sicredi, Prefeitura de Teutônia, Emater/RS-Ascar, Fetag-RS, Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia (CAPA), Regional Sindical Vale do Taquari e Associação dos Engenheiros Agrônomos do Vale do Taquari (ASEAT).

