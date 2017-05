Freitas recebe título de sócio benemérito do ICI

O presidente Executivo da Dália Alimentos, Carlos Alberto de Figueiredo Freitas, foi agraciado com o título de sócio benemérito do Instituto do Câncer Infantil (ICI). A entrega da distinção foi realizada no dia 27 de abril, durante Assembleia Geral do Instituto, realizada no Centro Integrado de Apoio, sede da instituição.

Freitas estava em férias no período e, então, designou o supervisor de Marketing, Nei Quinto Barzotto, para representá-lo no ato que também outorgou título de sócios beneméritos a Adelino Colombo, Alexandre Grendene, Mário Zamprogna, Nelson Sirotsky, Remi Acordi, Ricardo Vontobel, Rosane Bettanin e Sérgio Goldsztein.

A outorga do título foi recebida por Freitas com surpresa, emoção e satisfação. “Trata-se de uma homenagem autêntica e espontânea. Ser sócio benemérito do ICI é motivo de orgulho para mim, para toda a minha família e para a Dália Alimentos. Com certeza este é o reconhecimento do admirável trabalho que toda a equipe Dália desenvolve também em prol do Instituto do Câncer Infantil.”

Freitas recorda que a relação entre o ICI e a Dália surgiu no ano de 1992, quando a cooperativa iniciou as exportações de carne suína e um dos primeiros representantes era Donald Foster, casado com a atual diretora de voluntariado e fundadora do ICI, Silvia Foster. “Desde aquela época, a pedido de Donald e Silvia, a Dália começou a colaborar e auxiliar a entidade através da doação de produtos com a finalidade de auxiliar na alimentação das crianças e das famílias atendidas”, recorda.

Anos mais tarde, em 2015, essa parceria ganhou ainda mais força, quando o Projeto Criança Dália realizou a doação de R$ 200 mil ao ICI. Desde então, ano após ano, a Dália Alimentos contribui para que o trabalho seja desenvolvido e auxilie o tratamento de milhares de crianças assistidas pela Instituição. “O Instituto do Câncer Infantil cresceu e presta uma ajuda inestimável a diversas famílias que passam por essa doença. Como apoiadores da causa, nós, da Dália Alimentos, nos sentimos gratos com a outorga deste importante título, que é uma conquista de todos nós.”

Texto: Ascom Dália Alimentos