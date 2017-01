Galeria de Arte do Shopping Lajeado recebe exposição “À Flor da Pele” e “Vencedores”

A Galeria de Arte do Shopping Lajeado apresenta duas exposições que merecem ser apreciadas! À Flor da Pele, do curso Design de Moda da Univates e Vencedores, da Liga Feminina de Combate ao Câncer. As exposições estão na Galeria de Arte do Shopping Lajeado, em frente à varanda do Restaurante Planeta Terra e podem ser conferida até o dia 10 de fevereiro.

À Flor da Pele

A exposição “À Flor da Pele” traz desenhos de moda desenvolvidos por alunas do curso, sob orientação da professora Fernanda Ost. São croquis desenvolvidos a partir da utilização de flores artificiais para o desenvolvimento de uma coleção.

Vencedores

O fotógrafo Cristian Schmidt fotografou homens e mulheres que venceram o câncer. Os quadros mostram o quanto essas pessoas estão saudáveis e cheias de vida, além de mostrar frases de superação reveladas por essas pessoas.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Globalmalls