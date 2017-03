Ganhadores da Campanha de Incentivo à Produção Primária foram conhecidos na sexta-feira

Foram conhecidos na noite de sexta-feira (24), em evento realizado no Esporte Clube Juventude, em Linha Berlim, os 25 ganhadores da Campanha de Incentivo à Produção Primária, promovida pela Administração Municipal de Westfália, através da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. A campanha teve o intuito de aumentar o índice de participação do Município na arrecadação do Estado, e contou com mais de 25 mil cautelas.

Os ganhadores dos 25 vale-compras, no valor de R$ 650 cada, foram: César Wahlbrinck, Orlando Horst, Moisés Schröer, Walmor Schröer, Ivanir Horst, Wilmuth Wahlbrinck (inscrição nº 4644), Silvério Roth, Liro Landmeier, Lothar Geib, Artêmio Ahlert, Dionísio Hauschild, Eduardo Brune, Neiva Von Mühlen, Silvani Wahlbrinck, Ariberto Lindemann, Cristina Von Mühlen, Hedo Dannebrock, Clóvis Ebeling, Lucas Ahlert, Délia Graff, Nestor Trapp, Sidinei Goldmeier, Adecir Radavelli, Nardi Bloemker e Ademir Goldmeier. Os vale-compras devem ser trocados no comércio de Westfália.

Ganhadores devem comparecer na Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente entre os dias 3 de abril e 31 de maio. Os sorteados não podem estar em débito com o erário municipal. Caso estiverem, terão o prazo de cinco dias úteis para a regularização. Se o débito não for regularizado, o ganhador poderá perder o direito ao prêmio.

Texto: Ascom Westfália