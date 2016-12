Ganhadores da Estrela Premiada recebem os prêmios

Foram entregues, na tarde da quinta-feira (29.12), os prêmios aos ganhadores do último sorteio da campanha Estrela Premiada, realizada pela Prefeitura de Estrela. Glaci Roloff, de Linha Wink, Teutônia, recebeu as chaves do Fiat Mobi zero quilômetro das mãos do secretário da Administração e Recursos Humanos, Henrique Lagemann. Acompanhada de familiares, ela disse ter concorrido com somente quatro cautelas e que recebeu a noticia de que havia sido contemplada por telefone, ainda na noite de terça-feira, quando ocorreu o sorteio. “Quando ligaram achei que era trote, pois eram 23h”, lembra. A confirmação veio no dia seguinte, quando a imprensa divulgou os ganhadores e começou a receber ligações cumprimentando-a pelo prêmio.

Os demais contemplados receberam vales compras, entregues pelo secretário Henrique Lagemann, pelo diretor de Comércio da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços (Cacis), Israel Ivan Scheibel, e pelo diretor executivo da entidade, Jair Metz. Receberam seus vales de R$ 700,00 os consumidores Viviane Daniele Schneider, de Linha Lenz; Hélio José Mallmann, do Bairro Alto da Bronze; Alzira dos Santos Cordeiro, do Bairro Boa União; Pedro Marcelo Mädke, do Alto da Bronze, e Mercês Marisa Diedrich, do Bairro Oriental.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Estrela

Foto: Jéssica Tais Scheeren