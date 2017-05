Garota Estudantil Regional será conhecida neste sábado

No sábado (13) será realizada a 25ª edição do Garota Estudantil Regional. Neste ano, o evento conta com muitas novidades. A festa acontecerá no Clube Comercial de Arvorezinha e terá um layout inovador que irá surpreender os participantes. A animação estará por conta dos DJ’s Vini Lamaison, Uander Araldi, Amauri Coradi e Edu Pertile, com a sonorização do Frequência Máxima. O ingresso custa R$ 25, inclusive na hora.

A partir das 23h inicia o desfile. Conheça as candidatas e as instituições que elas representam:

– Adriane Piovezani – 17 anos. Representa ESI – Colégio Santa Terezinha de Anta Gorda

– Aiane Morais Torres – 17 anos. Representa o Instituto Estadual de Educação Monsenhor Scalabrini de Encantado

– Andressa Lamperti – 16 anos. Representa a Agência e Escola de Modelo S’elever de Anta Gorda

– Claudiane Ferreira de Freitas – 24 anos. Representa o Instituto Estadual de Educação Monsenhor Scalabrini de Encantado

– Cristina Gregianin Darif – 15 anos. Representa a Escola Estadual de Ensino Médio Vicente Guerra de Nova Alvorada

– Danielli Marcos dos Santos – 15 anos. Representa o Instituto Estadual de Educação Felipe Roman Ros de Arvorezinha

– Eduarda Vescovi – 16 anos. Representa o Colégio Estadual Ilópolis de Ilópolis

– Elediane Portalupi Gasparin – 18 anos. Representa o Instituto Estadual de Educação Felipe Roman Ros de Arvorezinha

– Érika Schmitz – 17 anos. Representa a Escola Estadual de Ensino Médio Nova Bréscia de Nova Bréscia

– Estéfany Boncoski – 16 anos. Representa o Instituto Estadual de Educação Felipe Roman Ros de Arvorezinha

– Fabiane Oliveira de Jesus – 17 anos. Representa o Instituto Estadual Ernesto Ferreira Maia de Fontoura Xavier

– Flavia Jaíne de Oliveira Kehl – 15 anos. Representa: Escola Estadual de Ensino Médio Pouso Novo de Pouso Novo

– Francieli Padilha Portela – 15 anos. Representa a Escola Estadual de Ensino Médio Bento Gonçalves da Silva de Itapuca

– Gabriele Cunha – 16 anos. Representa o Instituto Estadual de Educação Felipe Roman Ros de Arvorezinha

– Jaqueline da Silva Sberse – 16 anos. Representa a Escola Estadual de Ensino Médio Bandeirante de Guaporé

– Jaqueline Ferreira de Ramos – 16 anos. Representa a Escola Estadual de Ensino Médio Vicente Guerra de Nova Alvorada

– Larissa da Silva Tort – 15 anos. Representa o Instituto Estadual de Educação Monsenhor Scalabrini de Encantado

– Laura S. Simonetti – 15 anos. Representa a Escola Estadual de Ensino Médio Nova Bréscia de Nova Bréscia

– Luciana Ferreira – 15 anos. Representa a Escola Estadual de Ensino Médio Vicente Guerra de Nova Alvorada

– Mikeli da Silva – 18 anos. Representa o Instituto Estadual de Educação Felipe Roman Ros de Arvorezinha

– Pâmela Fiorentin dos Santos – 17 anos. Representa o Instituto Estadual Ernesto Ferreira Maia de Fontoura Xavier

– Paola Bagatini – 17 anos. Representa o Instituto Estadual de Educação Monsenhor Scalabrini de Encantado

– Raissa Rubini Alves Soares – 15 anos. Representa a Escola Estadual de Ensino Médio Vicente Guerra de Nova Alvorada

– Sandri Leticia B. Gambatto – 16 anos. Representa a Escola Estadual de Ensino Médio Bento Gonçalves da Silva e Vidraçaria SN Spezia de Itapuca

– Sarajane Bresolin – 24 anos. Representa a Secretaria Municipal de Educação de Ilópolis

– Stela S. de Oliveira – 16 anos. Representa a Escola Estadual de Ensino Médio Bandeirante de Guaporé

– Tamara dos Santos Nunes Mello – 18 anos. Representa a Escola Estadual de Ensino Médio Pandiá Calógeras de Camargo

– Tamires de Oliveira da Silva – 15 anos. Representa a Escola Municipal de Ensino Fundamental Orestes de Britto Scheffer de Arvorezinha

– Vanessa da Silva – 16 anos. Representa o Instituto Estadual de Educação Felipe Roman Ros de Arvorezinha

Conheça cada uma das candidatas:

Fotos: Divulgação

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Garota Estudantil Regional