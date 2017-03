Gestante fica ferida em acidente em Estrela

No final da tarde de ontem (20), na Rota do Sol, em Estrela, uma grávida ficou ferida num acidente de trânsito. Conforme o Pelotão Rodoviário da Brigada Militar de Teutônia, houve um engavetamento entre um Gol, um Fiesta e um Fusca, no km 42 da rodovia, sentido Estrela – Garibaldi, em frente ao Posto Pflug.

A colisão ocorreu em virtude de um caminhão, que foi fazer uma conversão à esquerda na direção do posto e ficou com parte do veículo sobre a pista. A gestante ferida, que é, moradora de Teutônia, era passageira do Fusca. Ela foi conduzida para atendimento no Hospital Estrela, com lesões leves. O trânsito não chegou a ficar prejudicado.

Texto: Portal Região dos Vales