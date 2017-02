Gestantes visitam o Hospital Estrela

Na quarta-feira (15), o Grupo de Gestantes da Unidade Básica de Saúde (UBS) fez uma visita ao Centro Obstétrico do Hospital Estrela juntamente com seus companheiros. As mamães conheceram as acomodações e uma equipe da instituição informou sobre o parto, os cuidados com o bebê e a importância do companheiro neste momento. No final, ainda foram esclarecidas dúvidas quanto às internações.

O grupo foi acompanhado pela enfermeira Camila Zang. “A visita tem o intuito de aproximar a família da realidade do parto. Conhecer as instalações, saber mais sobre o procedimento, entender esse momento maravilhoso que é a gestação”, explica.

O próximo encontro do grupo ocorre dia 10 de março, no auditório da UBS, às 8h30min.

Texto: Ascom Colinas