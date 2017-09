Gestores do programa “Erva-Mate – Uma Cultura Aberta” busca fornecedores

O comitê gestor do programa “Erva-Mate – Uma Cultura Aberta”, organiza, para o próximo dia 27, o primeiro encontro da iniciativa que visa divulgar e conscientizar sobre as diferentes formas de consumo e preparo da matéria-prima.

O encontro ocorrerá no auditório Brasil do Centro Administrativo Municipal de Encantado, às 19h30min. O objetivo, de acordo com a secretária executiva da Associação Comercial e Industrial de Encantado (Aci-e), Bernardete Rissi, é sensibilizar profissionais de diversos ramos industriais, para que tornem-se fornecedores de produtos à base de erva-mate. “Donos de padarias, de pizzarias e de restaurantes, agroindústrias, empresários do ramo de chocolate, de higiene e limpeza, de sorvetes e outras guloseimas, são o público-alvo deste encontro que vai mostrar a ampla utilização e os inúmeros benefícios desta planta, encontrada em abundância em nossa região”, frisa.

A empresária e vice-diretora de Agronegócio da Aci-e, Tatiana Conceição Sangalli acrescenta que a ideia é instigar a fabricação de novos produtos e enaltecer a importância e a saudabilidade de alimentos contendo erva-mate. “Almejamos envolver, também, representantes da agricultura e do turismo, porque a cadeia produtiva no Vale do Taquari se destaca por oferecer erva-mate do plantio até à mesa”, completa.

A gestora do Arranjo Produtivo Local (APL) de Agroindústrias Familiares do Vale do Taquari, Vanessa Daltoé, diz que é preciso enxergar a gama de possibilidades oferecidas pela matéria-prima. “A erva-mate está longe de ser usada apenas para o chimarrão; seus benefícios são comprovados e a melhora do funcionamento do organismo é surpreendente.”

Um plano de ação de médio, curto e longo prazos está sendo desenvolvido pelo comitê. “Quando padeiros, pizzarias e afins oferecerem, diariamente, produtos com erva-mate a seus clientes, o programa terá valido a pena”, diz Bernardete.

Parceiros do programa

O programa “Erva-Mate – Uma Cultura Aberta” foi apresentado à Secretaria de Turismo do RS, aos principais empresários do ramo hoteleiro do Estado, e tem sido pauta de inúmeras reuniões voltadas ao turismo do Vale do Taquari.

Entre os parceiros estão: APL de Agroindústrias Familiares do Vale do Taquari, Associação Comercial e Industrial de Encantado (Aci-e), Associação dos Municípios de Turismo do Vale do Taquari (Amturvales), Lume Eventos, Fundação Alto Taquari de Educação Rural e Cooperativismo (Faterco), Uergs Encantado, Moinho Sangalli, Baldo S/A, Emater/RS-Ascar, Federação das Associações de Municípios do RS (Famurs), administrações municipais de Encantado e de Ilópolis.

Benefícios da erva-mate

Os benefícios da erva-mate são diversos, pois a planta possui grande quantidade de nutrientes essenciais para saúde geral do corpo. Redução do risco de doenças cardiovasculares, de câncer e a melhoria da saúde são algumas de suas principais características. A erva-mate tem propriedades antioxidantes, antimicrobianas e anti-inflamatórias.

Estimula a atividade física e mental, a circulação sanguínea, combate o envelhecimento das células, elimina estados depressivos, regulariza a respiração, facilita a gestão dos alimentos, regula funções sexuais, previne a arteriosclerose, gripes, alergias e Parkinson; tem efeitos cosméticos na pele, revitaliza cabelos, é diurética, diminui o colesterol e os triglicerídeos, combate a celulite, favorece o emagrecimento, e faz muito bem ao coração.

Texto: Ascom ACI-E