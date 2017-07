Ginásio de Esportes do Centro ficará fechado para reformas

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes (Smece) de Cruzeiro do Sul informa que desde ontem (10) o Ginásio de Esportes Orlando Eckert, do Centro da cidade, está fechado, por tempo indeterminado. Segundo a secretária Anelise Assmann, a interrupção ocorre em virtude de algumas reformas necessárias na estrutura da copa e em outros pontos do salão.

“Lembramos que as atividades de dança, música e escolinha de futebol seguem normalmente”, destaca Anelise. Além das reformas, conforme a Administração, o período de fechamento também servirá para a realização de um novo processo licitatório para contratação de ecônomo para o local.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Cruzeiro do Sul