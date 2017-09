Ginásio de Esportes do Centro recebe melhorias

O ginásio de esportes, Orlando Eckert, localizado no Centro de Cruzeiro do Sul, está recebendo melhorias. Conforme a Administração Municipal, os trabalhos iniciaram desde o término do contrato e saída do ecônomo anterior.

Segundo o secretário do Planejamento, Israel Moccelin, diversas melhorias estão sendo feitas no local. “Estamos realizando a pintura de toda parte interna, colocação de corrimões e acréscimo de degraus nas escadarias que levam às arquibancadas, a reforma dos vestiários e banheiros, assim como da copa, cozinha e churrasqueira. Além disso, foi implantado sistema de alarme de incêndio, garantindo ainda mais segurança aos usuários”, frisa Moccelin.

Quanto ao processo licitatório para a contratação de um novo ecônomo, o edital está disponível no site da prefeitura (www.cruzeiro.rs.gov.br) e ocorrerá no dia 18 de outubro. Lembrando que no processo anterior, que ocorreu em 11 de setembro, não houve interessados.

Texto: Ascom Cruzeiro do Sul