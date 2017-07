Ginásio Poliesportivo Do Faxinal Do Silva Jorge Será Concluído

Atendendo a uma reivindicação da comunidade do Faxinal do Silva Jorge, na última semana, o Prefeito Municipal, Edmilson Busatto, deu ordem de reinício das obras de conclusão do Ginásio Poliesportivo daquela localidade, que estavam paralisadas há quatro anos.

Ter um espaço adequado e que ofereça conforto e segurança para a prática de esportes e outras atividades é o que almejam os moradores com o término das obras e a liberação do ginásio.

O Ginásio Poliesportivo do Faxinal do Silva Jorge, possui 896,39m². Além da quadra para futsal e vôlei, terá copa e cozinha, estacionamento, banheiros, arquibancadas e iluminação. A capacidade do ginásio será para até mil pessoas.

O investimento inicial foi de R$ 332.539,37 mil. A atual Administração Municipal comunica que o término da obra está previsto para o mês de dezembro de 2017. A execução dos trabalhos são de responsabilidade da Construtora S. Noronha Eireli-EPP.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Bom Retiro do Sul