Gincana Arroio do Meio abre período de inscrições para equipes

Foi dada a largada para a Gincana Arroio do Meio. O lançamento oficial aconteceu na noite da quarta-feira (15), na Prefeitura Municipal, na presença de autoridades, entidades, imprensa e representantes de equipes participantes da extinta Gincana The Horse. O evento será realizado no período de 26 a 28 de maio. As inscrições das equipes interessadas em participar da gincana podem ser feitas até o dia 30 de março. As fichas de inscrição (e demais informações sobre o evento) estão disponíveis na página Facebook.com/GincanaArroioDoMeio e devem ser encaminhadas preenchidas pelo e-mail gincanaarroiodomeio@gmail.com.

Durante o lançamento, a vice-prefeita Eluise Hammes, falou da importância do evento para o Município. “A Gincana representa o anseio da nossa comunidade, porque envolve de alguma forma todas as famílias de Arroio do Meio”, afirma. “Na atribuição de gestores, temos compromisso e orgulho de retomar este evento tão importante para nossa comunidade”, reforça.

O Prefeito Klaus Werner Schnack agradeceu a entidade The Horse pelos 23 anos de história e dedicação na realização de gincanas no Município, aos parceiros presentes e de forma especial às equipes já instituídas, que desde novembro passado vêm se reunindo com o Poder Público para reorganizar o evento que não ocorreu no último ano. “Vamos recomeçar humildes e estamos nos esforçando muito para acertar”, afirma. “O evento está sendo organizado pela Administração Municipal, dentro da nossa meta dos 100 dias de Governo, com apoio dos gincaneiros, parceiros e empresa contratada para organização das tarefas”, explicou. “É um momento muito importante para todos, porque atende muitos pedidos da comunidade. A gincana é um evento que marca Arroio do Meio e nos orgulha muito”, reforçou.

O evento seguiu com a apresentação do comunicador Fabiano Conte, representante da empresa contratada via processo licitatório para organização da Gincana. Conte apresentou as páginas oficiais do evento, onde podem ser consultadas datas, regulamento e premiação para as equipes vencedoras, e adiantou que a primeira tarefa será anunciada no dia 1º de abril, arrancando suspiros dos gincaneiros. Da mesma forma, comunicou que o tema da Gincana será anunciado oficialmente após período das inscrições e norteará parte das tarefas a serem cumpridas. A premiação vai até o sexto lugar, variando de R$ 500 até R$3 mil, conforme classificação. Além disso, as equipes que cumprirem pelo menos 90% das tarefas, receberão R$ 1.500 de ajuda de custo.

A noite encerrou com o reforço da Campanha Eu Amo Arroio do Meio, idealizada a partir do projeto Conversando sobre Turismo, que reúne mensalmente interessados em fomentar o turismo em Arroio do Meio. Para simbolizar o amor pelo Município, representantes de equipes, entidades de classe e Poder Público receberam corações de cerâmica produzidos em oficinas gratuitas realizadas na Casa do Museu e foram convidados a deixar mensagens voltadas à Gincana Arroio do Meio. Os corações foram posteriormente depositados no Coraçãodódromo instalado na Praça Flores da Cunha, onde podem ser vistos por toda a comunidade.

Texto: Ascom Arroio do Meio