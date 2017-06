Glau Barros Canta Elis Regina em Lajeado

Dona de uma voz e de uma personalidade ímpar, com uma presença de palco marcante, Elis Regina perpetua-se no coração dos brasileiros pela verdade com que se entregava a cada canção, permitindo-se sentir emoções por vezes perturbadoras. Sua força expressiva inspirou e continua inspirando intérpretes pelo Brasil afora.

O espetáculo terá a duração de 1h15min, acontece no dia 20 de junho, às 20h, no Teatro do Ceat em Lajeado. A classificação etária é livre.

Ingressos a venda no Sesc Lajeado e na secretaria do CEAT:

R$ 10 Comerciários e dependentes do cartão Sesc/Senac e comunidade escolar do CEAT;

R$ 15 Empresários e dependentes do cartão Sesc/Senac;

R$ 20 Comunidade em geral;

R$ 10 Meia entrada (estudantes e idosos).

Texto: Ascom Sesc