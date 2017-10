Governador recebe convite para a 8ª Turismate

Na última semana, uma comitiva da 8ª edição da Turismate convidou o Governador José Ivo Sartori, para o evento que acontece nos dias 17, 18 e 19 de novembro, no Parque do Ibama, em Ilópolis. Estiveram no Palácio Piratini, o Vice-prefeito e presidente da feira, Fernando Dapont; a primeira dama, Eliane Rovadoschi; a secretária da Administração, Raquel Della Bona; o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente e coordenador da Turismate, Jurandir Marques; e as soberanas do evento, Rainha Rosalve Secco e as Princesas Mariane Carlesso e Mariane Vescovi.

A Turismate é uma realização da Associação Comercial e Industrial de Ilópolis (ACI-I). Conta com a organização da Lume Eventos e tem o patrocínio confirmado da Prefeitura de Ilópolis, Gráfica Cometa, Fundomate, Ibramate, Sicredi, Banrisul, BRDE e o apoio de Dorigon Produtos de Limpeza, Posto Coser, Supermercado Aurora, Camilotti Pneus, Posto Fórmula, Corsan, Banco do Brasil, BalCa, Cerfox, Afubra, Erva-Mate Rei Verde, APL de Agroindústrias Familiares do Vale do Taquari, Emater/RS, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, AA Erva Mate e Sindimate. O evento tem entrada gratuita.

Texto: Ascom Turismate