Governador recebe convite para feira

O governador José Ivo Sartori recebeu na manhã de quarta-feira (11), a comitiva da 5ª Forquetinha Expofest, que ocorre de 3 a 5 de novembro. Estiveram no Palácio Piratini o presidente da feira, Vianei Noll, a secretária municipal de Educação e Cultura, Aline Huppes, e as soberanas do evento.

Direcionada à família, a programação contempla compras, entretenimento, cultura e turismo. Praça de alimentação, eventos técnicos e shows de bandas complementam as inúmeras atrações já confirmadas.

“Fomos muito bem recebidos e acreditamos que dentro do possível, ele prestigiará nossa feira”, comenta Noll. A comissão projeta receber até 20 mil visitantes nos três dias de festa. A entrada será gratuita.

Texto: Ascom Forquetinha