Governo de Estrela implantará aplicativo para maior interação com a comunidade

Na última semana, a Administração Municipal de Estrela apresentou o Fiscale, que é um moderno aplicativo, que poderá ser utilizado através de celulares, tablets e computadores para promover a interação entre a população e o governo local. Além de centralizar atendimentos e mantê-los em rede, permitirá aos estrelenses o acesso a informações, acompanhamento das reclamações, denúncias ou mesmo das sugestões enviadas ao poder público, com menor burocracia e maior democracia.

Desenvolvido pela empresa FortalezaTec (www.fortalezatec.com.br), de Teutônia, o Fiscale irá, a partir de agora, passar por um processo de adaptação às demandas e particularidades dos setores municipais para então ser lançado e entrar em operação. Tem como objetivo possibilitar, de forma mais ágil, o trabalho da Ouvidoria de Estrela e os atendimentos da Administração como um todo.

“Através do software, os estrelenses poderão realizar reclamações, denúncias e sugestões, até mesmo com o envio de fotos, inclusive com localização via GPS dos pontos citados, e a partir de então acompanhar o andamento das questões”, destaca Rudimar Landmeier, gerente da empresa, atuante no mercado desde 1989. O desenvolvedor do aplicativo, Jonas Dhein, completa. “Estes contatos poderão ser feitos de forma anônima ou não, mas quando identificados, permitirão um retorno pessoal e mesmo eletrônico do andamento da pauta, seja via e-mail, SMS, ou no próprio aplicativo. Será necessário apenas um cadastro online, uma única vez.”

Agilidade e transparência

Conforme avaliação geral do prefeito e secretários presentes à reunião, o Fiscale permitirá, por parte da população e mesmo das autoridades e setores envolvidos, um melhor acompanhamento das pautas, com mais transparência, agilidade e qualidade aos atendimentos. Com isso tornando-se um elo de comunicação que incentive a participação dos estrelenses de forma ainda mais colaborativa e constante. A previsão inicial é de que o aplicativo entre em operação entre 60 e 90 dias, após adaptação do programa às particularidades municipais e treinamento dos setores.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Estrela