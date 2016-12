Governo de Lajeado entrega ginásio e posto à comunidade

O governo municipal inaugura, na próxima semana, o ginásio de esportes do bairro Florestal e a reforma do prédio antigo da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Conventos.

Na segunda-feira (26), a partir das 18h30min, a comunidade do bairro Florestal recebe o seu ginásio. O local era uma antiga reivindicação e teve seu início em 2010, porém, a obra parou e para que houvesse a conclusão faltavam banheiros, iluminação e cozinha. Para isso, foi necessário a captação de recursos por parte da atual gestão. O investimento total foi de R$ 800 mil.

Na quarta-feira (28), beneficiados serão os usuários da UBS do bairro Conventos. A administração municipal, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa) investiu mais R$ 86,6 mil na readequação do antigo prédio. O recurso é do Programa Requalifica UBS, do Ministério da Saúde (MS). Com a reforma, de acordo com o Secretário de Saúde (Sesa), Glademir Schwingel, existe a possibilidade de implantar a segunda equipe de Saúde da Família no bairro.

Em 2014, o prefeito Luís Fernando Schmidt entregou uma nova ala, que praticamente quadruplicou a unidade. “Para concluir com a melhoria do espaço, reformamos, agora, a parte antiga do prédio”, diz Schmidt.

Previsão – E para março de 2017 está prevista a conclusão da obra de ampliação e reforma da UBS do Campestre. “É uma obra grande, com ampliação e reforma. Obra de seis meses, aproximadamente. Enquanto isso os atendimentos serão feitos pela equipe no São Cristóvão”, afirma Schwingel.

Texto: Cícero Copello/Ass. de Imprensa da Prefeitura de Lajeado

Foto: Camille Lenz da Silva