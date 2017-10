Governo do Estado homologa Situação de Emergência de 12 municípios gaúchos

Na segunda-feira (16) o Diário Oficial do Estado (DOE), publicou a homologação do decreto de situação de emergência de doze municípios gaúchos: Soledade, Campinas do Sul, Jóia, Tunas, Segredo, Júlio de Castilhos, Salto do Jacuí, Pinhal Grande, Montenegro, Sinimbu, Lagoão e Tupanciretã.

Os doze municípios sofreram com adversidades meteorológicas (fortes tempestades e vendaval) nas primeiras semanas do mês de outubro, deixando as cidades com diferentes danos. Com a homologação pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o município passa a ter acesso a uma série de benefícios relativos à ajuda humanitária – o que auxilia no processo de reestruturação após ocorrências adversas.

Texto: Ascom RS