Governo do Estado homologa Situação de Emergência de cinco municípios

Na quinta-feira (27), através do Diário Oficial do Estado, o Governo do Rio Grande do Sul publicou a homologação da Situação de Emergência dos municípios de Giruá, Quaraí, São Borja, Santana do Livramento e Alegrete.

Assolados por enxurradas, chuvas intensas e outros fenômenos que afetaram aproximadamente 3000 pessoas, estes municípios tiveram os processos acompanhados desde o início pela Defesa Civil. Danos materiais e humanos foram constatados em todas as localidades citadas, através de vistorias.

Com a homologação da Situação de Emergência pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o município passa a ter acesso a uma série de benefícios relativos à ajuda humanitária – o que auxilia no processo de reestruturação após ocorrências meteorológicas adversas.

Texto: Ascom Defesa Civil RS