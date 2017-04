Governo estimula a participação da comunidade

Com o objetivo de melhorar de maneira constante o atendimento e os serviços prestados à população, a administração municipal oferece, desde a semana passada, mais um canal de relacionamento com o cidadão santa-clarense. Trata-se do projeto Caixa de Sugestões, cujas respostas ajudarão o Executivo a fortalecer a missão de governo, que é servir de suporte para o desenvolvimento das pessoas e entregar serviços de excelência em todas as áreas de atuação.

As urnas foram distribuídas no Centro Administrativo, na Secretaria da Saúde, na Secretaria de Obras, no Centro de Referência de Assistência Social e na Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Mundo. As sugestões da comunidade serão recolhidas e analisadas a cada dois meses.

Segundo o prefeito Paulo Kohlrausch, os cidadãos podem indicar melhorias e apontar acertos da administração municipal. As opiniões são anônimas e o conteúdo depositado nas caixas será de conhecimento exclusivo do prefeito. “A aproximação com a comunidade ajuda o Executivo a definir um modelo de gestão adequado aos anseios populares”.

Entre os quesitos avaliados estão a qualidade dos serviços e do atendimento prestados à população e a estrutura oferecida nas repartições públicas. No fim do questionário, o cidadão poder sugerir melhorias tanto no setor em análise quanto do governo municipal como um todo.

Morador de Alto Arroio Alegre, interior do município, Auri João Busche preencheu o questionário nesta terça-feira de manhã. Ele aprova a iniciativa do Executivo de possibilitar à população essa alternativa de comunicação. “Assim podemos ajudar o município a atender melhor os cidadãos”, salienta.

Texto: Ascom Santa Clara do Sul