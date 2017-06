Gramado do campo de futebol do Parque Pôr do Sol recebe melhorias

O gramado do campo de futebol sete do Parque Municipal Pôr do Sol ficará inativo por cerca de três meses em virtude de melhorias programadas pela Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer.

O gramado possui falhas e buracos na parte central, além de um grande desnível. Nos próximos dias será aplicada terra especial para nivelar o gramado e posteriormente adubos para desenvolvimento da grama.

A expectativa de liberação do gramado é o final do mês de setembro, consequentemente fica suspenso os jogos e treinos no campo de futebol.

Texto: Ascom Bom Retiro do Sul