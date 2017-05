Grande frente fria traz chuva e muito frio para o Sul

A grande frente fria que vai trazer frio intenso, já anunciada pelos meteorologistas, chega ao Sul do Brasil nesta quarta-feira (31). Os primeiros dias de junho prometem queda brusca nas temperaturas e novos recordes de frio para 2017.

“A nova frente fria virá associada a um forte sistema de baixa pressão atmosférica, que ajuda a formar muitas nuvens carregadas sobre a Região Sul”, explica a meteorologista Josélia Pegorim. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná terão chuva forte e queda de temperatura nesta quarta-feira (31). “O alerta vale também para ventos fortes. As rajadas mais intensas ficam entre 70 a 90 km/h, podendo ser ainda mais fortes nas áreas serranas”, completa Pegorim.

A chuva continua em localidades dos três estados da Região Sul na quinta-feira. A forte massa polar que acompanha essa grande frente fria vai se intensificando e os primeiros dias de junho serão gelados.

A população deve se preparar para dias de frio intenso com formação de geada nas serras gaúcha e catarinense. No fim de semana, a temperatura nas madrugadas podem ficar abaixo dos 10°C de forma generalizada e abaixo dos 5°C especialmente nas serras. Serão observados novos recordes de frio para 2017 com a chegada do ar polar intenso.

Texto: Ascom Climatempo