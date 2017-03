Grupo de Escoteiros fará recolhimento de eletrônicos durante o Viva o Taquari Vivo

Durante a programação do Viva o Taquari Vivo, que ocorre neste sábado (25), o Grupo de Escoteiros Centauro, fará o recolhimento e destinação correta do lixo eletro-eletrônico. Todos que tiverem esse tipo de material, podem leva-lo até o Clube Delta, das 7h às 12h. Isso vale para PCS, rádios, Tvs, telefones celulares, dvds, vídeos cassetes, enfim tudo que é ou já foi elétrico.

Esses materiais não entrarão na contagem de recolhimento, porém será uma forma de retirar esses aparelhos de locais impróprios. Da mesma forma o Grupo de Escoteiros Centauro receberá em sua sede todo tipo de aparelho para destinação correta, durante as reuniões quinzenais.

Entidades, empresas, organizações, proprietários de embarcações e cidadãos interessados em aderir a programação do Viva o Taquari Vivo devem entrar em contato com a coordenadora da UPV Lajeado na sede da Acil, rua Silva Jardim, 96, Centro, Lajeado, pelo fone 3011-6900 ou e-mail parceirosvoluntarios@acilajeado.org.br. O temo de compromisso está disponível no site da ACIL: www.acilajeado.org.br. Cada participante terá liberdade para optar pela melhor forma de se integrar à atividade, cabendo a cada um a livre escolha do local, sendo na margem ou embarcado.

O participante assume o compromisso de adotar todos os cuidados necessários para sua segurança e integridade pessoal e dos demais integrantes do evento, utilizando-se de equipamentos de proteção individual requeridos para essa espécie de tarefa, dentre os quais, exemplifica-se, o uso de luvas, calça, camiseta, boné e tênis.

O participante que fizer uso de barco ou similar deverá possuir os devidos licenciamentos, bem como os equipamentos necessários e suficientes à segurança própria, da tripulação e dos passageiros que embarcar. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de seu responsável e devem seguir as orientações quanto a segurança e sua participação no evento.

Texto: Ascom Cruzeiro do Sul