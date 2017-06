Grupo de executivos do Sicredi Região dos Vales realiza viagem internacional

O grupo de executivos do Sicredi Região dos Vales realizou recentemente uma viagem internacional. A comitiva formada por 32 profissionais participou de visitas técnicas no Canadá e nos Estados Unidos.

No Canadá, os profissionais visitaram o movimento Desjardins, principal grupo financeiro cooperativo do Canadá e o sexto no ranking internacional. Atualmente, possui sete milhões de cooperados, 47 mil colaboradores, 313 cooperativas, 776 pontos de atendimento e 36 centros financeiros destinados ao atendimento a empresas.

Com grande similaridade com o objetivo e a proposta do Sicredi, o setor das cooperativas de crédito no Canadá atende 10,2 milhões de pessoas, o que representa cerca de 28% da população canadense. Na província de Quebéc, onde o Desjardins está mais presente, este número é de 53%.

Nos Estados Unidos, o roteiro de visitas foi organizado para conhecer o modelo de negócios do Vale do Silício. Na região, localizada na Califórnia, está situado um conjunto de empresas implantadas a partir da década de 1950 com o objetivo de gerar inovações científicas e tecnológicas. Muitas empresas que hoje estão entre as maiores do mundo nasceram e estão presentes nesta região.

O roteiro de visita ao Vale do Silício também contemplou a Standford University, uma das principais universidades de ensino e pesquisa do mundo e um dos mais relevantes mecanismos de fomento ao empreendedorismo da região; a Labdoor, startup liderada por um brasileiro e que vem se destacando no mercado de avaliação de conteúdo de suplementos alimentares; a Plug and Play, uma das aceleradoras de startups do Vale; a Beam, empresa que produz robôs para atendimento remoto; a Tesla, empresa automotiva e de armazenamento de energia, que desenvolve, produz e vende automóveis elétricos de alto desempenho; o Capital One, um banco que se caracteriza pelo modelo disruptivo de serviços bancários com uma mistura de instituição financeira, café e co-working; e o Google.

Segundo o diretor executivo do Sicredi Região dos Vales, Roberto Scorsatto, as visitas contribuíram para ampliar o conhecimento e o horizonte de visão dos participantes. Além disso, Scorsatto reforça que a experiência vivenciada servirá para futuros projetos da Cooperativa e também para a evolução na qualidade do atendimento prestado aos associados.

Texto: Ascom Sicredi Região dos Vales