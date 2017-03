Grupo de ginástica retoma atividades com mais de 40 participantes

Foram retomadas as atividades do Grupo de Ginástica, do Centro. Os encontros ocorrem em terças e quintas-feiras, às 8h, no ginásio Orlando Eckert. Conforme o professor Michel Kich, coordenador das atividades, o grupo reúne em torno de 40 pessoas, considerado um número expressivo de adeptos.

“Realizamos atividades de alongamento, exercícios de fortalecimento muscular e outros que dizem respeito aos benefícios do corpo. Mas, além disso, também é trabalhado o fortalecimento de vínculos, através de atividades de recreação”, salienta Kich, reforçando que os adeptos não precisam pagar nada para participar.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Cruzeiro do Sul