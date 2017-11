Grupo Terapêutico participa do Encontro Regional de Saúde Mental

O Grupo Terapêutico de Colinas participou, na sexta-feira, dia 10 de novembro, do XVIII Encontro Regional de Saúde Mental. Vinte e nove pessoas estiveram no Parque Christoph Bauer, em Forquetinha. O evento foi uma promoção da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, em parceira com a administração municipal, por meio da Secretaria da Saúde, Habitação e Assistência Social.

O tema deste ano foi “Chamado a maturidade – 18 anos de trajetória – do cuidado em liberdade”. A programação iniciou com café da manhã coletivo, seguido de abertura oficial com autoridades municipais e regionais. Após, apresentação dos projetos desenvolvidos em Forquetinha nas oficinas terapêuticas. Em seguida, show de talentos, almoço e baile de integração.

Conforme a coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Cidade Jardim, Jaqueline Scottá, o grupo terapêutico apoio as pessoas que têm ou estão em sofrimento psíquico. Ela explica que as oficinas são um espaço de convivência, onde é possível melhorar a autoestima e buscar a reinserção das pessoas na sociedade. “A integração evita o isolamento. Importante ainda a família auxiliar e incentivar a participação. Além de ser um trabalho preventivo, é uma forma de cuidado”, observa.

Os encontros ocorrem todas as quintas-feiras à tarde, a partir das 14h, junto ao anexo da Academia de Saúde. São desenvolvidas atividades de integração, artesanato, rodas de conversas e brincadeiras com usuários a partir de 30 anos.

Texto: Ascom Colinas