Grupos do CRAS reiniciam as atividades

Nesta segunda-feira (06), o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) retomou parte das atividades que estavam de recesso desde dezembro. Quem quiser participar das oficinas pode entrar em contato com a assistente social Letícia Prado e realizar a inscrição. “As atividades têm como principal objetivo desenvolver ações que visam à inclusão, promoção social e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários”, reforça Letícia.

Cronograma

Nas segundas-feiras, das 8h30min às 10h30min, com a oficineira Simone Wolker, acontece o Grupo Belas Artes. Das 14h até às 16h, também com Simone, ocorre a oficina com o Grupo Conviver e o Grupo Vivendo a Diferença, destinada aos portadores de necessidades especiais.

Nas terças–feiras à tarde ocorrem os encontros do Grupo Bolsa Família e Mulheres, das 14h até às 16h, com Simone Wolker e assistente social Letícia Prado.

Nas segundas e quintas-feiras, das 13h às 17h, acontece a Oficina de Páscoa com a oficineira Jaqueline Scottá. Nas terças e quartas-feiras de tarde, no mesmo horário, esta oficina acontece com a orientação de Marlene do Amaral.

As demais oficinas destinadas ao público infantil e adolescente aguardam a chegada da nova psicóloga que será contratada em breve. Ela será a técnica de referência dos grupos.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Colinas