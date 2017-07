Grupos resgatam autoestima e incentivam trabalho voluntário

Todas as semanas o Departamento de Assistência Social reúne os grupos de idosos, pessoas com deficiência e assistidas pelos programas sociais como o Bolsa Família. Conforme a coordenadora geral Méri Schmidt Bombardelli, as atividades tem por objetivo buscar a ressocialização e o envolvimento destas pessoas no convívio social. “É um momento de troca de experiências, conversa, brincadeiras, trabalhos manuais e de muita diversão”, destaca.

Segundo Méri, o trabalho consiste em conhecer de forma individual cada pessoa atendida e assim prestar um atendimento especializado. “Oferecemos uma estrutura ampla e profissionais qualificados para auxiliar da melhor maneira possível”, observa.

Na última semana um grupo de idosos esteve reunido no Parque de Exposições. Durante o dia foram ministradas oficinas de culinária. “Aprenderam a fazer capeletti”, conta. Com o grupo de PCDs, são realizadas atividades de integração. Nas oficinas terapêuticas, os participantes tem a oportunidade de assistir à palestras e desenvolver trabalhos artesanais.

Entre os projetos a serem colocados em prática está a criação de um Conselho do Idoso. Méri diz que é preciso definir políticas públicas e de apoio à estas pessoas, que hoje já representam quase 70% da população. “Queremos resgatar a autoestima, as tradições e manter vivos os costumes, sempre ressaltando a importância deles para o município”, frisa.

Outra ideia é a realização de reuniões mensais em cada localidade envolvendo clubes de mães, de bolão e demais entidades. “Queremos ouvir das pessoas quais as demandas necessárias e como podemos ajudar. Vamos desenvolver oficinas, trazer palestras com profissionais de saúde entre outros”, explica. Méri entende que esta também é uma forma de estimular o trabalho voluntário.

Foco em qualidade de vida

O prefeito Paulo José Grunewald destaca que a prioridade de todos os projetos em andamento na Secretaria de Saúde é proporcionar mais qualidade de vida à população. “Focamos o trabalho preventivo. São programas que geram integração e trazem as pessoas para o convívio em comunidade”, enfatiza.

Entre os projetos a serem colocados em prática destaca a reabertura do Cras e a formação de grupos de trabalho com idosos. Hoje o executivo aplica em torno de 18% da arrecadação.

Texto: Ascom Forquetinha